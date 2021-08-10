Форвард Лионель Месси близок к переходу в «ПСЖ».
Как сообщил в твиттере журналист Фабрицио Романо, стороны договорились о контракте на два сезона с опцией о продлении до июня 2024 года. Зарплата Месси составит около 35 миллионов евро.
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Ожидается, что 34-летний нападающий прилетит в Париж в ближайшие часы.
- Месси планирует выступать за «ПСЖ» под 30-м номером.
- 30 июня Лионель стал свободным агентом после окончания контракта с «Барселоной».
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