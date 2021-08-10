Форвард Лионель Месси близок к переходу в «ПСЖ».

Как сообщил в твиттере журналист Фабрицио Романо, стороны договорились о контракте на два сезона с опцией о продлении до июня 2024 года. Зарплата Месси составит около 35 миллионов евро.

Чемпионат Испании «Барселона» предприняла еще одну попытку подписать Месси (Betevé) 7 ЧАСОВ НАЗАД

Ожидается, что 34-летний нападающий прилетит в Париж в ближайшие часы.

Месси планирует выступать за «ПСЖ» под 30-м номером.

30 июня Лионель стал свободным агентом после окончания контракта с «Барселоной».

Футбол «Тоттенхэм» может перехватить Месси у «ПСЖ» (Daily Express) ВЧЕРА В 06:50