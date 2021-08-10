«Пари Сен-Жермен» сообщил, когда состоится пресс-конференция, на которой, вероятно, представят нового футболиста клуба Лионеля Месси.

«Пресс-конференция состоится в зале «Парк де Пренс» в среду, 11 августа, в 11 часов утра (10:00 по московскому времени – Eurosport). Следить в прямом эфире можно на PSG.TV с 10 утра», – сообщается в твиттере парижан.

Ранее клуб намекнул на трансфер Месси двумя роликами. На первом можно увидеть шесть «Золотых мячей», кадр с Лео в форме сборной Аргентины и фото из раздевалки, где между формами Неймара и Мбаппе висит полотенце. На втором в течение 15 секунд можно наблюдать «Золотые мячи» на фоне Эйфелевой башни.

Чемпионат Франции ⚡️ Месси подписал контракт с «ПСЖ» 2 ЧАСА НАЗАД

Месси официально покинул «Барселону» 5 августа: его контракт истек в июне, и стороны не договорились о новом.

Форвард всю карьеру играл в Каталонии. В прошедшем сезоне он вышел на поле в 35 матчах испанской Примеры, забив 30 мячей.

В составе «Барсы» Лео выиграл больше 30 трофеев, включая 10 титулов чемпиона Испании и четыре Лиги чемпионов.

Чемпионат Испании Надаль: «Ситуация с Месси может произойти с каждым из нас» 3 ЧАСА НАЗАД