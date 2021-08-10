Трансфер Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен» взорвал интернет куда мощнее, чем переход Криштиану Роналду в «Ювентус» в 2018 году.

Сообщение о переходе Месси в «ПСЖ» собрало намного больше взаимодействий спустя час после публикации, чем твит о Крише суммарно за три года. Месси получил 198 тысяч ретвитов и 530 тысяч лайков. Сообщение о Крише спустя годы может похвастаться лишь 84 тысячами ретвитов и 140 тысячами лайков.

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Месси официально покинул «Барселону» 5 августа: его контракт истек в июне, и стороны не договорились о новом.

Форвард всю карьеру играл в Каталонии. В прошедшем сезоне он вышел на поле в 35 матчах испанской Примеры, забив 30 мячей.

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