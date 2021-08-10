Лионель Месси прошел медицинский осмотр в «Пари Сен-Жермен», о его приобретении станет известно 11 августа на пресс-конференции. Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

«Лео Месси успешно завершил медицинские тесты сегодня днем в Париже. Вскоре он переедет в отель, чтобы закончить с техническими вопросами после официального объявления. О «ПСЖ» Месси расскажет только завтра утром – на пресс-конференции в 11:00», – написал Фабрицио Романо в твиттере.

Пресс-конференция состоится в 11:00 по московскому времени, ее можно будет посмотреть на PSG.tv.

Месси официально покинул «Барселону» 5 августа: его контракт истек в июне, и стороны не договорились о новом.

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