Стали известны детали соглашения Лионеля Месси с «Пари Сен-Жермен». В контракте футболиста прописано условие, связанное со сборной Аргентины – национальная команда будет иметь приоритет для игрока перед «ПСЖ».
В случае возникновения спорных ситуаций, связанных с участием в матчах за национальную команду и парижский клуб, Лео сможет предпочесть «альбиселесте». Кроме того, у персонала сборной Аргентины появится возможность пользоваться инфраструктурой и материальными активами «ПСЖ», сообщает журналист Рой Немер в твиттере.
- Месси официально покинул «Барселону» 5 августа: его контракт истек в июне, и стороны не договорились о новом.
- Форвард всю карьеру играл в Каталонии. В прошедшем сезоне он вышел на поле в 35 матчах испанской Примеры, забив 30 мячей.
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