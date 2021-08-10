Стали известны детали соглашения Лионеля Месси с «Пари Сен-Жермен». В контракте футболиста прописано условие, связанное со сборной Аргентины – национальная команда будет иметь приоритет для игрока перед «ПСЖ».

В случае возникновения спорных ситуаций, связанных с участием в матчах за национальную команду и парижский клуб, Лео сможет предпочесть «альбиселесте». Кроме того, у персонала сборной Аргентины появится возможность пользоваться инфраструктурой и материальными активами «ПСЖ», сообщает журналист Рой Немер в твиттере

Месси официально покинул «Барселону» 5 августа: его контракт истек в июне, и стороны не договорились о новом.

Форвард всю карьеру играл в Каталонии. В прошедшем сезоне он вышел на поле в 35 матчах испанской Примеры, забив 30 мячей.

Чемпионат Франции Месси прошел медосмотр в «ПСЖ». Его объявят на пресс-конференции 4 ЧАСА НАЗАД

Чемпионат Франции Твит «ПСЖ» о Месси за час уделал анонс Криша «Ювентусом» в 2018-м 5 ЧАСОВ НАЗАД