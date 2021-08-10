Появились фото и видео Лионеля Месси на «Парк де Пренс». Аргентинец примерил форму «ПСЖ» с 30-м номером и пожонглировал мячом на камеру.
30-й номер во французской Лиге 1 зарезервирован за вратарями, но для Месси, видимо, сделали исключение – с 30 на спине Лео начинал карьеру в «Барсе».
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Следом и «ПСЖ» официально представил видео с Лео в своей форме. И с делал заявление: контракт рассчитан на 2 года.
- Месси официально покинул «Барселону» 5 августа: его контракт истек в июне, и стороны не договорились о новом.
- Форвард всю карьеру играл в Каталонии. В прошедшем сезоне он вышел на поле в 35 матчах испанской Примеры, забив 30 мячей.
- В составе «Барсы» Лео выиграл больше 30 трофеев, включая 10 титулов чемпиона Испании и четыре Лиги чемпионов.
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