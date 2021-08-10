Появились фото и видео Лионеля Месси на «Парк де Пренс». Аргентинец примерил форму «ПСЖ» с 30-м номером и пожонглировал мячом на камеру.

30-й номер во французской Лиге 1 зарезервирован за вратарями, но для Месси, видимо, сделали исключение – с 30 на спине Лео начинал карьеру в «Барсе».

Чемпионат Франции В контракте Месси с «ПСЖ» прописан приоритет сборной Аргентины 43 МИНУТЫ НАЗАД

Следом и «ПСЖ» официально представил видео с Лео в своей форме. И с делал заявление: контракт рассчитан на 2 года.

Месси официально покинул «Барселону» 5 августа: его контракт истек в июне, и стороны не договорились о новом.

Форвард всю карьеру играл в Каталонии. В прошедшем сезоне он вышел на поле в 35 матчах испанской Примеры, забив 30 мячей.

В составе «Барсы» Лео выиграл больше 30 трофеев, включая 10 титулов чемпиона Испании и четыре Лиги чемпионов.

Чемпионат Франции Месси прошел медосмотр в «ПСЖ». Его объявят на пресс-конференции 4 ЧАСА НАЗАД