Новичок «ПСЖ» Лионель Месси поделился первыми впечатлениями от перехода в клуб. Также трансфер прокомментировал президент «Пари Сен-Жермен» Насер Аль-Хелаифи.

«Я с нетерпением жду начала новой главы моей карьеры в Париже. Клуб и его видение полностью соответствуют моим амбициям. Я знаю, насколько здесь талантливые игроки и сотрудники. Я полон решимости построить вместе с ними что-то отличное для клуба и для болельщиков. Мне не терпится попасть на газон «Парк де Пренс», – сказал Месси.

«Я рад, что Лионель Месси решил присоединиться к «Пари Сен-Жермен», и мы рады приветствовать его в Париже со своей семьей. Он не скрывал своего желания и дальше играть на высшем уровне и завоевывать трофеи. Амбиции клуба, конечно, те же. Добавление Лео в нашу команду мирового уровня подтверждает актуальность и успех нашего набора. Вместе с нашим великим тренером и его командой я с нетерпением жду, когда наша команда войдет в историю для всех наших болельщиков по всему миру», – сообщил президент парижан Насер Аль-Хелаифи.

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Лионель Месси подписал с «ПСЖ» контракт на два года с возможность продления еще на сезон.

Месси официально покинул «Барселону» 5 августа: его контракт истек в июне, и стороны не договорились о новом.

Форвард всю карьеру играл в Каталонии. В составе «Барсы» Лео выиграл больше 30 трофеев, включая 10 титулов чемпиона Испании и четыре Лиги чемпионов.

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