Килиан Мбаппе все еще настроен покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Француз не намерен продолжать выступление в Париже даже несмотря на приезд Лионеля Месси и тем более не собирается продлевать контракт с клубом.

По данным AS , причина, по которой Мбаппе не хочет выступать за «ПСЖ», кроется в его отношениях со спортивным директором Леонардо. Из-за конфликта последнюю попытку договориться с Килианом предпримет владелец парижан Нассер Аль-Хелаифи.

Мбаппе уже выражал надежду продолжить карьеру в мадридском «Реале», но ни «бланкос», ни другие топ-клубы не изъявляли желания подписать 22-летнего форварда.

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Transfermarkt оценивает Мбаппе в 160 млн евро.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес попросил Мбаппе год поиграть за «ПСЖ» и затем перейти в «Реал» свободным агентом.

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