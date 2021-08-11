Килиан Мбаппе все еще настроен покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Француз не намерен продолжать выступление в Париже даже несмотря на приезд Лионеля Месси и тем более не собирается продлевать контракт с клубом.
По данным AS, причина, по которой Мбаппе не хочет выступать за «ПСЖ», кроется в его отношениях со спортивным директором Леонардо. Из-за конфликта последнюю попытку договориться с Килианом предпримет владелец парижан Нассер Аль-Хелаифи.
Мбаппе уже выражал надежду продолжить карьеру в мадридском «Реале», но ни «бланкос», ни другие топ-клубы не изъявляли желания подписать 22-летнего форварда.
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- Transfermarkt оценивает Мбаппе в 160 млн евро.
- Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес попросил Мбаппе год поиграть за «ПСЖ» и затем перейти в «Реал» свободным агентом.
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