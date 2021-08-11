Маурисио Почеттино – самый несчастный тренер в мире: пока все восхищаются переходом Лео Месси в «ПСЖ», Поч сидит возле магнитной доски и не понимает, что ему делать. Разумеется, он не может посадить на лавку кого-то из мощнейшей атакующей тройки, но и заставить их постоянно прессинговать тоже не вариант.

Тактические гики уже пишут, что Маурисио обречен: его требования по отработке в защите бесили даже звезд «Тоттенхэма», а в Париже все станет совсем печально. Тем более, у Почеттино пока совсем жиденький тренерский авторитет. Он ничего не выиграл, а выход в финал Лиги чемпионов наложился на чудовищный кризис «шпор», когда лондонцы разучились побеждать в гостях и плюхнулись на 14-ю строчку в АПЛ.

Маурисио Почеттино и Неймар («ПСЖ») Фото: Getty Images

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В теории Маурисио может спасти чудо: например, он подружится с Лео, и Месси заставит Неймара вкалывать как в финале ОИ-2016. Либо Рамос так всех сплотит, что игроки вообще забудут о статусе и гоноре. Реальны и другие сценарии: Доннарумма ничего не пропустит, Маркиньос будет пахать в обороне за троих, а Мбаппе вернется на космический уровень. Но глобально пока нет вообще никаких предпосылок, что Почеттино справится с таким сквадом. Все идет к тому, что аргентинец запутается в схемах, разрушит атмосферу и уйдет из «ПСЖ» с приятной компенсацией – спасибо переподписанному контракту.

Логично, что «Парижу» нужен не тактик, а менеджер, который грамотнее всех расставит звезд на поле. Для поиска такого коуча даже не придется заходить на Transfermarkt – все и так знают, что Зинедин Зидан пока свободен.

Эта кандидатура настолько очевидная, что перечислять плюсы француза даже неловко. За него говорят и три победы в ЛЧ подряд, и шикарная игра в больших встречах (типичная проблема «ПСЖ»), и окончательный разрыв с «Реалом» – он не сбежит туда, как в свое время Анчелотти.

Но есть и несколько неочевидных преимуществ. Во-первых, Зидан прекрасно знает этот состав: он годами сотрудничал с Рамосом и Навасом, знает сильные стороны Хакими, долго вел Мбаппе для «Мадрида» и стабильно восхищался Неймаром.

Зинедин Зидан и Серхио Рамос, «Реал» Фото: Getty Images

Во-вторых, в середине нулевых Зидан сам очутился в команде звезд и прекрасно помнит, чем это закончилось. Легендарные «галактикос» вошли в историю как лузеры и скандалисты, которые не могли взять ни одного трофея и рано вылетали из Лиги чемпионов. Учитывая, что у «ПСЖ» фактически два равноценных состава, Зинедину придется сразу пресечь все капризы, возмущения и так далее. Еще одна миссия, с которой Зизу точно справится – избавление от идиотских красных карточек, так характерных для сегодняшнего «Сен-Жермен». Как только у парижан не складывается матч, начинаются истерики, апелляции, тупейшие фолы и другие девиации – все это улетит в прошлое, ведь Зинедин роскошно работает над дисциплиной.

В-третьих, француз фантастически хорош на коротких дистанциях. Соответственно, в отличие от Конте, он не будет выставлять миллион условий и дедлайнов, а спокойно приступит к работе и даст результат – примерно как Тухель в «Челси». Достаточно вспомнить 2016 год, когда Зинедину хватило месяца, чтобы освоиться в самом популярном клубе мира. В Париже на адаптацию уйдет еще меньше времени: Зидан будет кайфовать и безо всяких метаний сформирует базовый состав.

Зинедин Зидан («Реал») и Лионель Месси («Барселона») Фото: Getty Images

Как Зизу решит вопрос с прессингом? Вероятно, за счет авторитета: никто не будет огрызаться или забивать на требования французской иконы. К тому же в «Мадриде» все держалось на зверской полузащите и старании Бензема – в Париже тоже можно реализовать нечто подобное. Еще один вариант – лайтовые победы в Лиге 1 и коллективный прессинг в масштабных встречах. Опять же, Зидан объяснит даже Месси, почему необходимо перехватывать мяч, а не шататься по полю пешком.

Поэтому тень Зинедина будет висеть над Почеттино ровно до тех пор, пока Маурисио не оторвется от соперников в Лиге 1 и не дойдет до поздних стадий Лиги чемпионов. Но важно понимать: первый же кризис, и Поча отправят на свалку. Шейхи явно захотят нанять короля ЛЧ, а сам Зизу точно мечтает стать рекордсменом турнира после четвертой победы.

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