Звездный новичок «ПСЖ» Лионель Месси и президент клуба Нассер Аль-Хелаифи провели пресс-конференцию после официального объявления о трансфере.

«Очень счастлив и горд презентовать Месси как игрока «ПСЖ», – заявил босс команды. – Это восхитительный исторический день для клуба, футбольного мира. Это фантастический момент для нас. Все знают Лео – он единственный футболист, который шесть раз выигрывал «Золотой мяч». Он делает футбол волшебным. Здорово, что мы смогли подписать Лео, потому что «ПСЖ» – очень амбициозный футбольный проект. Хотел бы подблагодарить Лео, его жену, отца Хорхе за отличную работу, за то, что это смогло случиться. Также благодарю коммерческих партнеров, которые верили в наш проект. Надеюсь, Лео с одноклубниками принесут клубу много трофеев».

Затем слово взял сам футболист.

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«Я очень рад, хотя мой отъезд из «Барсы» был очень тяжелым. Прошло много лет, и что-то менять очень трудно, но здесь я счастлив. Хочу как можно скорее начать тренировки. Спасибо клубу и всем причастным – с того момента, как было опубликовано заявление «Барселоны», все прошло легко и быстро, за очень короткое время. У меня есть желание продолжать побеждать, этот клуб амбициозен. Мы с тренерским штабом и командой готовы бороться. Я приехал сюда ради этого.

Да, можно создать отличную команду и не выиграть Лигу чемпионов. Это соревнование, в котором играют лучшие, вы должны быть сильными и сплоченными. Я думаю, у «ПСЖ» именно такая раздевалка, но нужна, конечно же, и удача. Лучшие побеждают не всегда – это особый турнир, и поэтому он так важен. Я всегда говорил, что мечтаю выиграть его снова. Думаю, что нахожусь в правильном месте.

У меня много знакомых в это команде, и я, конечно, взволнован. У нас с «ПСЖ» одинаковые цели, и я надеюсь, что вместе мы их достигнем. Неймар, Ди Мария, Паредес... Здесь много друзей. «ПСЖ» привлекает великих игроков. Это новый опыт для меня – другая страна, другой чемпионат. Надеюсь, все пройдет хорошо», – сказал Месси.

Месси официально покинул «Барселону» 5 августа: его контракт истек в июне, и стороны не договорились о новом.

Форвард всю карьеру играл в Каталонии. В составе «Барсы» Лео выиграл больше 30 трофеев, включая 10 титулов чемпиона Испании и четыре Лиги чемпионов.

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