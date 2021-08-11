Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи на пресс-конференции по случаю трансфера Лионеля Месси ответил на вопросы о соблюдении финансового фэйр-плей и будущем нападающего Килиана Мбаппе.

«Мы соблюдаем правила ФФП с первого дня. Прежде чем что-либо делать, наша финансовая команда проверяет все. У нас была возможность подписать Месси без нарушения правил, которым мы всегда следуем», – заявил босс парижан.

«Мбаппе – игрок «ПСЖ», – ответил он на вопрос журналиста. – Он публично сказал, что не хочет покидать команду. Он остается».

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Летом 2021 года «ПСЖ» усилился суперзвездами: как свободные агенты к клубу присоединились Месси, Серхио Рамос и Джанлуиджи Доннарумма.

По недавней информации, Мбаппе не хочет выступать за «ПСЖ» из-за конфликта со спортивным директором Леонардо.

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