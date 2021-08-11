Аргентинский нападающий Лионель Месси впервые поприветствовал фанатов «ПСЖ» после переезда во Францию.
Сегодня парижане официально представили форварда в качестве нового игрока клуба. На стадионе «Парк де Пренс» прошла пресс-конференция с участием Лео и президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи. После чего Месси вышел за пределы арены к фанатам. Не верящие своему счастью болельщики «Парижа» скандировали заряды в честь аргентинца и запускали в воздух пиротехнику.
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- Месси покинул «Барселону» после 17 лет профессиональной карьеры в каталонском клубе и перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.
- Каталонцы объяснили непродление контракта с аргентинцем финансовыми и структурными препятствиями со стороны Ла Лиги.
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