Аргентинский нападающий Лионель Месси впервые поприветствовал фанатов «ПСЖ» после переезда во Францию.

Сегодня парижане официально представили форварда в качестве нового игрока клуба. На стадионе «Парк де Пренс» прошла пресс-конференция с участием Лео и президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи. После чего Месси вышел за пределы арены к фанатам. Не верящие своему счастью болельщики «Парижа» скандировали заряды в честь аргентинца и запускали в воздух пиротехнику.

Чемпионат Испании Искусственный интеллект назвал лучшую замену Месси в «Барселоне» 2 ЧАСА НАЗАД

Месси покинул «Барселону» после 17 лет профессиональной карьеры в каталонском клубе и перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.

Каталонцы объяснили непродление контракта с аргентинцем финансовыми и структурными препятствиями со стороны Ла Лиги.

Чемпионат Франции Месси: «Нахожусь в правильном месте, чтобы выиграть ЛЧ» 3 ЧАСА НАЗАД