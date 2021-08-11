Лионель Месси перешел в «ПСЖ», что затрудняет борьбу за титул Лиги 1 для других команд, в том числе для действующего чемпиона «Лилля». Защитник «догов», португалец Хосе Фонте понимает это, но находит в происходящем пользу для французского футбола. Он пошутил, что был бы не против, если бы и Криштиану Роналду переехал во Францию – в «Лилль».

«Мне нравится, что во французском футболе есть теперь такой игрок, как Лионель Месси. Нам будет еще труднее, но мы справимся с этой задачей. Каждый день я пишу Криштиану Роналду, чтобы тот приехал в Лилль. «Ха-ха-ха», – отвечает он мне на это. Мы попытаемся использовать наше оружие, а я попытаюсь каким-то образом уговорить Криштиану. Я составлю план! Все, что ему нужно сделать, это [выиграть] титул чемпиона Франции», – улыбается Фонте по сообщению Record

Месси официально покинул «Барселону» 5 августа. Его контракт истек в июне, и стороны не договорились о новом.

Криштиану Роналду представляет итальянский «Ювентус» с 2018 года.

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