«Барселона» имеет огромную задолженность перед нападающим «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси.
Каталонский клуб должен выплатить аргентинскому форварду бонус за лояльность, который составляет 39 миллионов евро. Данный бонус был прописан в истекшем контракте Месси с «Барсой», сообщает El Mundo.
- 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» двухлетний контракт, рассчитанный на два года, включающий опцию продления еще на один сезон.
- 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси в связи с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
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