Новичок «ПСЖ» Серхио Рамос предлагал новому одноклубнику Лионелю Месси разместиться вместе с семьей у него дома.
«Если ты и твоя семья предпочитаете жить в доме, а не в отеле, то можете остановиться у меня», – сказал Рамос – об этом сообщает AS со ссылкой на El Pais.
- Рамос на правах свободного агента перешел в «ПСЖ» из «Реала», Месси – из «Барселоны», также бесплатно.
- Месси подписал с парижанами двухлетний контракт с опцией продления еще на год.
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