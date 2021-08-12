Криштиану Роналду и Лионель Месси могут стать одноклубниками уже через год.

Как стало известно As , в «ПСЖ» смирились с тем, что Килиан Мбаппе не подпишет с клубом новый контракт. Несмотря на это, президент парижан Нассер Аль-Хелаифи не намерен продавать форварда в «Реал» этим летом и хочет сохранить Мбаппе до лета 2022 года, когда истечет его соглашение с «ПСЖ».

Заменить 22-летнего француза Аль-Хелаифи планирует нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду, чей контракт с туринским клубом истечет следующим летом. План босса «Парижа» прост, поэтому красив: заменить одного топ-игрока на другого без каких-либо затрат на трансферном рынке.

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Аль-Хелаифи давно мечтал собрать в «ПСЖ» Неймара, Лионеля Месси и Криштиану Роналду – теперь же он близок к этому как никогда раньше. Контракт с Кришем хотят подписать на 2 года. Отмечается, что агент португальца, Жорже Мендеш, уже в курсе планов французского клуба.

Месси покинул «Барселону» после 17 лет профессиональной карьеры и перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. Каталонцы объяснили непродление контракта с аргентинцем финансовыми и структурными препятствиями со стороны Ла Лиги.

Криштиану Роналду переехал в Турин летом 2018 года. До трансфера в «Ювентус» португалец отыграл 9 сезонов в составе «Реала». Также Криш выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг».

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