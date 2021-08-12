Французский футболист Килиан Мбаппе отреагировал на переход нападающего Лионеля Месси в «ПСЖ».
«Добро пожаловать в Париж, Лео», – написал Мбаппе приветственный пост в твиттере, сопроводив несколькими совместными фотографиями.
Чемпионат Испании
Ла Лига выбросила Месси. Все ради сорвавшейся сделки на €2,7 млрд
- Месси подписал двухлетний контракт с парижским клубом 10 августа. В нем есть опция продления еще на сезон.
- Сам Мбаппе вряд ли станет продлевать контракт с «ПСЖ», рассчитанный до конца июня 2022 года. Ожидается, что Килиан покинет команду после его окончания, а потом уже на правах свободного агента сможет присоединиться к «Реалу». Это наиболее вероятное развитие событий.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может перейти в «ПСЖ» летом 2022 года и стать одноклубником Лионеля Месси (As)
Чемпионат Франции
Роналду и Месси станут одноклубниками в 2022 году (As)
Чемпионат Франции
«Барса» должна выплатить Месси бонус за лояльность – 39 млн