Лионель Месси уже наслаждается жизнью в Париже: улыбается фанатам и перспективам в Лиге чемпионов, тренируется с командой и готовится к криптозарплате. У штаба «ПСЖ» головной боли намного больше. Аргентинец – легенда, но даже в таком статусе требует умного подхода и встраивания в команду. Адаптация Лео будет зависеть от трех факторов.

Месси может вредить структуре в духе Неймара

«Месси – один из лучших игроков в истории футбола. Каждый тренер мечтает работать с топовыми игроками», – объяснил Маурисио Почеттино до самого громкого трансфера лета. В ответ Лео подчеркнул, что тренер «ПСЖ», его штаб и национальность сыграли ключевую роль в парижском трансфере. Личные симпатии прекрасны, но они не освобождают от тактических проблем, главная из которых – адаптация легенды «Барселоны» к чужой игровой системе.

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16 марта тактику «ПСЖ» при Почеттино емко описал блогер WyScout. В Париже Маурисио создает строгую тактику, в основе которой лежит продвижение мяча через центр. На мяче фулбеки занимают высокие позиции и растягивают чужую защиту, благодаря чему Марко Верратти, Леандро Паредес, Андер Эррера и другие полузащитники находят лазейки для продвижения атак.

В основе нападения «ПСЖ» лежит прямоугольник из двух центральных защитников и двух опорников. Именно из этого модуля разлетаются средние передачи на фланги и в штрафную. По наблюдениям WyScout, структуру парижан рушит Неймар. Бразилец смещается вглубь, подхватывает мяч и проскакивает соперников на дриблинге, отменяя пасовые комбинации.

С одной стороны, действия Неймара оправданы талантом. Бразилец выдает 6,04 удачных обводок за 90 минут – по этому компоненту десятка превосходит всех конкурентов из топ-5 чемпионатов Европы. Кроме того, каждые 90 минут экс-звезда «Барселоны» продвигает мяч на дриблинге в среднем на 198 метров – из нападающих круче только Месси.

Сравнение с Лео подводит к главной дилемме Почеттино. В составе «ПСЖ» уже есть футболист, который рушит командную структуру. С одной стороны, его действия могут принести серьезное преимущество, с другой – задают риски. Что делать с двумя такими игроками одновременно? Как делить между ними мяч? Что ставить выше: общий рисунок или выдающиеся качества Неймара и Месси?

Лионель Месси и Неймар. Фото: Getty Images

Отдельный вопрос связан с прессингом. В сезоне-2020/21 «ПСЖ» стал самой интенсивной командой Лиги 1 с 7,57 PPDA (среднее число передач, которое соперник раздает до защитного действия команды). Неймар мешал оппонентам в финальной трети по семь раз за 90 минут. Для контекста: средний результат среди форвардов «Ливерпуля» – 8,43. Бразилец отстает несильно, а вот жалкие 4,53 от Килиана Мбаппе и 4,7 от Месси настораживают.

В сезоне-2020/21 Почеттино встраивал в прессинг одного лентяя, а теперь к нему добавился второй. Как замаскировать обоих, непонятно. Прибавьте сюда свежие идеи, которые Маурисио привьет «ПСЖ» после полноценной предсезонки, и получите суп тактических проблем.

Новые партнеры Месси близки старым по стилю

Следующий шаг – адаптация к партнерам по атаке. Чтобы понять, как Месси сыграется с Неймаром в 2021-м и с Мбаппе в принципе, опишем партнеров Лео по «Барселоне» с сезона-2017/18. Цифры предыдущих одноклубников покажут, насколько привычными типами игроков Лео будет окружен в «ПСЖ».

Вот кто из форвардов «Барселоны» провел 1500 и более минут во всех турнирах с сезона-2017/18:

2017/18: Луис Суарес (4443);

2018/19: Суарес (4129), Усман Дембеле (2490);

2019/20: Суарес (2655), Антуан Гризманн (3487);

2020/21: Дембеле (2700), Гризманн (3884), Мартин Брэйтуэйт (1737).

Суарес – один из лучших нападающих старой формации в мире. Месси ценил в нем классические качества. «Тяжело сравнивать Суареса с кем-либо из моих партнеров. Луис – лучшая девятка мира», – утверждал Лео в 2016-м. С сезона-2017/18 уругваец постоянно пробивал ожидаемые голы и ни разу не опустился ниже отметки в 0,65 мячей за 90 минут.

При этом средняя дистанция удара от Суареса ни разу за четыре года не вылезла за пределы штрафной. В сезонах-2017/18 и 2018/19 Луис получал свыше девяти касаний в чужой коробке за 90 минут – правда, затем цифра упала. Еще страйкер регулярно создавал по 3-4 удара для партнеров за 90 минут.

Лионель Месси и Луис Суарес. Фото: Getty Images

Здоровый Дембеле дарил «Барселоне» разнообразный вклад в атаку. «Усман – феномен. Будущий уровень зависит только от него. Дембеле может стать одним из лучших игроков мира», – льстил Месси в 2018-м.

Цифры и манера француза отчасти дублируют стиль Неймара с Мбаппе. Дембеле одинаково активно открывается под продвигающие пасы и развивает атаки на дриблинге. Усман принимает по 10,02 передачи с продвижением на 9+ метров за 90 минут, а еще выдает по 3,88 удачных обводок.

Гризманн и Брэйтуэйт принадлежат классу работящих девяток. Оба получают серьезные касания в штрафной (в среднем – свыше шести каждый) и активны без мяча (10+ Pressures за 90 минут на человека). Их типаж пробивает Мауро Икарди: у соотечественника Месси чуть меньше приемов мяча в чужой коробке (5,26), зато больше защитного вклада (почти 15 Pressures).

Антуан Гризманн и Мартин Брэйтуэйт. Фото: Getty Images

Выходит, новые партнеры Лео во многом похожи на старых: Неймар и Мбаппе близки Дембеле, Икарди – девяткам. Проблема может возникнуть лишь в размещении на поле. Если в «Барселоне» Месси был стабильным страйкером, то в «ПСЖ» возможны сочетания без классического центрфорварда.

В 34 Месси попадет в более интенсивный чемпионат

Последний аспект переезда Месси в «ПСЖ» – адаптация к чемпионату. Лига 1 лишь кажется средой с заниженной конкуренцией, да и Лео в идеале должен отыграть в ней свыше 30 матчей. Оценить влияние базового турнира важно.

Главный параметр для анализа – интенсивность. Адаптация Месси к новому клубу и турниру будет во многом зависеть от скоростей и единоборств. Придется ли Лео привыкать к повышенному темпу – базовый вопрос при смене чемпионата.

Лионель Месси, «ПСЖ» Фото: Getty Images

Один из критериев для оценки – PPDA, показатель интенсивности прессинга. Чем ниже PPDA, тем активнее давит команда. В сезоне-2020/21 средний параметр по Лиге 1 составил 11,05, по Ла Лиге – 10,3. Во Франции футболистов встречают защитным действием в среднем на одну передачу позже, чем в Испании.

Еще один полезный показатель – Pressures, любые попытки помешать сопернику с мячом. В сезоне-2020/21 средняя цифра по Лиге 1 остановилась на 142,7, по Ла Лиге – 138,41. Выходит, частота защитных действий во Франции выше, чем в Испании.

Последние два параметра для оценки – средние ожидаемые голы и передачи в зону 18 метров до ворот. В сезоне-2020/21 среднестатистическая команда Лиги 1 выбила 50,5 xG и 200,7, Ла Лиги – 47,57 xG и 203,3. Цифры подсказывают: во Франции команды получают более качественные моменты, но реже продвигают мяч к воротам, в Испании – наоборот.

Таким образом, Месси едет в чемпионат, где:

позже, но активнее встречают соперников с мячом;

генерируют больше острых моментов;

реже запускают мяч в продвинутые зоны.

Лига 1 предстает более плотным и интенсивным чемпионатом, чем Ла Лига. Месси нужно адаптироваться в 34, спустя 21 год игры в Испании. Сможет ли – большой вопрос.

Все цифры взяты с UnderStat и FBRef.

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