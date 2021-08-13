Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси считает, что его позицию на поле должен решить главный тренер команды Маурисио Почеттино.
«Когда начались переговоры с «ПСЖ», мне позвонил Маурисио. Я спросил его, какие у него мысли, а он сказал , что очень доволен и ждет меня в Париже. Обязательно поговорим с ним о том, что будет на поле. Но в тот день мы не говорили о тактике. Позиция на поле? Понятия не имею, какое место займу. Я уже здесь, и это проблема Почеттино. Он найдет способ», – приводит слова Месси El País.
- Всю карьеру Месси играл в Каталонии. В составе «Барсы» Лео выиграл больше 30 трофеев, включая 10 титулов чемпиона Испании и четыре Лиги чемпионов.
- В прошедшем сезоне 34-летний аргентинец вышел на поле в 35 матчах испанской Примеры, забил 30 мячей и сделал 9 ассистов.
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