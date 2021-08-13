10 дней назад Месси должен был подписать очередной контракт с «Барселоной». Восемь дней назад клуб объявил, что расстается с Лео, но это казалось блефом. Пять дней назад аргентинец расплакался на прощальной пресс-конференции. Дальше все развивалось еще стремительнее: Париж, презентация, подготовка к сезону. Сейчас французские медиа уже вовсю постят снимки Лео в одинаковой форме с Рамосом – две легенды счастливы и улыбаются, хотя годами яростно бились друг против друга.

Параллельно журналисты составляют идеальные схемы для «ПСЖ». Сильно стараться не приходится, потому что любая расстановка выглядит монструозно – достаточно лишь взглянуть на трио Месси – Неймар – Мбаппе. Но парижским боссам этого мало – они уже начали предметно интересоваться Криштиану Роналду. Неужели португалец тоже выйдет на «Парк де Пренс» и будет забивать рядом с Лео? Ниже – три главных расклада по сумасшедшей сделке.

Криштиану через год – вместо Мбаппе

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Шейхи уже в курсе, что Килиан не будет продлевать контракт (истекает в 2022-м), но делают вид, что все супер. Боссы «ПСЖ» утверждают, что весь проект и дальше будет крутиться вокруг Мбаппе, а форварда это страшно бесит – ему надоели и клуб, и чемпионат.

Килиан Мбаппе, «ПСЖ» Фото: Getty Images

Парень вообще не скрывает, что мечтает оказаться в «Реале». «Мадрид» тоже страшно заинтересован (Перес просто одержим этим трансфером), но «Сен-Жермен» даже не вступает в переговоры. Там понимают, что через год Килиан уйдет бесплатно, но замена уже найдена – у Криша как раз истечет договор с «Ювентусом».

С одной стороны, «Париж» неплохо сыграет в Ultimate Team и наконец сведет Роналду с Месси. С другой стороны, португальцу будет 37, аргентинцу – 35, так что это тандем буквально на один, максимум на два сезона. «ПСЖ» станет самым медийным клубом в мире (соцсети зверски выросли даже за последнюю неделю), но есть вопросы по ЛЧ. Ее крайне сложно выиграть с обоймой, где всем лидерам либо 30 (как Неймару), либо еще больше лет (как Рамосу и другим иконам). В общем, сегодняшняя стратегия «ПСЖ» с великими свободными агентами больше напоминает игру в футбольный менеджер, чем серьезный план по достижению главной цели.

Мбаппе уходит сейчас, «ПСЖ» летит за Роналду

Безденежное прощание с Килианом однозначно напрягает боссов «ПСЖ», пусть они и не признают это публично. Чтобы не терять деньги, можно уже сейчас провернуть сделку с «Реалом» – получить 120 млн и отдать «Мадриду» Килиана. Соответственно, часть профита улетит в Турин (там не против избавиться Криша), а часть упадет на счет самому игроку.

Какие плюсы? Еще не дряхлые Роналду и Месси проведут вместе минимум пару достойных сезонов, в команде не будет немотивированного Мбаппе, а часть от 120 млн точно осядет в казне.

Криштиану Роналду и Лионель Месси Фото: Getty Images

Какие минусы? Сумма сделки. Понятно, что в «Париже» Мбаппе оценивают минимум в 150+ млн евро. Но у «Реала» временно нет таких денег.

Мбаппе остается на год, «ПСЖ» бьется за Роналду

Если руководители «Парижа» окончательно заболели ониоманией и собирают галактикос 2.0, им уже ничего не поможет. Здесь напрашивается создание ядерной дримтим: «Париж» должен экстренно слить Икарди, а все деньги от продажи проинвестировать в трансфер Криштиану.

Как уместить на поле Неймара, Роналду, Месси и Мбаппе? Абсолютно плевать. Важнее, что эту четверку десятилетиями будут называть номинально сильнейшей атакой в истории футбола. Да и Лео так будет комфортнее – известно, что он до сих пор не слишком дружит с Икарди.

Какой сценарий самый оптимальный?

У «ПСЖ» объективно есть один сезон, чтобы выжать максимум из текущего ростера. Следующим летом Мбаппе явно улетит, но на его место надо брать не икону инстаграма, а человека, который на протяжении нескольких сезонов сможет генерировать статистику уровня Килиана.

Нассер Аль-Хелаифи и Лео Месси, «ПСЖ» Фото: Getty Images

На эту роль с огромной натяжкой подойдет Левандовский (на три года младше Криштиану), а без натяжки – Эрлинг Холанн, Харри Кейн и другие исполнители, которым еще нет 30. Кроме того, можно довериться Мауро Икарди, способному генерировать крайне достойные цифры. В любом случае мечта о связке Месси с Роналду кажется больной фантазией в духе фильма «Неудержимые». Поэтому «ПСЖ» пора избавиться от привычки каждое лето собирать новый состав – так можно доехать лишь до ближайшего шапито, но не до Кубка чемпионов.

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