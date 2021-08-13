Будущее Килиана Мбаппе в «Пари Сен-Жермен» по-прежнему не определено. С приходом Лионеля Месси слухов вокруг француза прибавилось, но все еще непонятно, останется он или найдет новый клуб. По информации AS, форвард хочет покинуть клуб уже в августе. Килиан не планирует заключать новое соглашение со столичным клубом и оставаться на новый сезон. Мбаппе не интересует размер предложения, он больше не хочет играть в составе парижан.

Отмечается, что отношения французского футболиста со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо окончательно испортились, а напряженность между ними сохраняется давно. Именно по этой причине вместо Леонардо переговоры с Мбаппе ведет президент клуба Нассер Аль-Хелайфи. Несмотря на желание Килиана уйти, «ПСЖ» пока не получал предложений от клубов, заинтересованных в его трансфере.

Килиан Мбаппе на тренировке «ПСЖ» Фото: Getty Images

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Сам Аль-Хелайфи уверен, что Мбаппе никуда не уйдет. «Мбаппе – игрок «ПСЖ». Мы знаем о его будущем все. Он сказал, что хочет играть за конкурентоспособную команду. Более конкурентоспособной команды не создать. У него нет причин уходить. Он может только остаться», – сказал Аль-Хелайфи. После перехода Лео президент парижан отметил, что Мбаппе очень рад трансферу, еще раз напомнив, что Килиан остается.

AS подтверждает, что Мбаппе никуда не денется, но отмечает, что это временная ситуация. По словам источника, Аль-Хелайфи знает, что Килиан не подпишет новый контракт с клубом, но все равно не отпустит нападающего в «Реал» до лета 2022 года, когда срок контракта француза истечет. В «ПСЖ» понимают, что решение Мбаппе не изменить, но отпускать его сейчас не хотят. В AS считают, что для «ПСЖ» дело не в деньгах: уже решено, что Мбаппе в составе «ПСЖ» заменит Криштиану Роналду, срок контракта которого с «Ювентусом» истекает следующим летом. Аль-Хелайфи всегда хотел, чтобы Роналду, Неймар и Лионель Месси играли в «ПСЖ». Планируется, что португалец, которому к тому моменту исполнится 37 лет, подпишет контракт на два года, а затем отправится в США или в Катар.

Килиан Мбаппе, «ПСЖ» Фото: Getty Images

Впрочем, шансы Килиана переехать в Мадрид уже этим летом сохраняются. По сообщению ABC, француз уже сейчас в курсе условий своего контракта с мадридским клубом. Он подпишет соглашение на 6 лет с зарплатой около 25 миллионов евро в год. Если Мбаппе перейдет в «Мадрид» на правах свободного агента, то получит бонус в размере 40 млн евро. Но это возможно только через год, «Реал» же торопится, а потому, как пишет твиттер Carrusel Deportivo, предложит за француза 120 миллионов евро. Если «ПСЖ» откажет, то, как считает президент «Реала» Флорентино Перес, Мбаппе перейдет в мадридский клуб бесплатно летом 2021-го.

В окружении Мбаппе сообщают, что Килиан выскажется о своем будущем 16 августа, но источник The Athletic уверен, что неопределенность повиснет в воздухе вплоть до 31 августа, потому что ради покупки Мбаппе «Реалу» придется избавиться от Бэйла, Иско и, возможно Эдегора с Йовичем.

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