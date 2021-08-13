За несколько дней до перехода в «ПСЖ» Лионель Месси трогательно попрощался с «Барселоной», за которую выступал 21 год. Футболист несколько минут не мог начать пресс-конференцию из-за душивших его слез – тогда жена игрока Антонелла подала ему салфетку.

Лео вытер ею слезы, после чего салфетка стала такой же легендарной, как и та, на которой он подписал первый контракт с «Барселоной». Салфетку со слезами собираются выставить на аукцион, пишет Mercado Libre

Стартовая цена салфетки составила миллион долларов.

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5 августа «Барселона» объявила, что Месси покидает клуб. 10 августа стало известно, что «ПСЖ» заключил контракт с аргентинцем на два года с опцией продления еще на один сезон.

В прошедшем сезоне 34-летний аргентинец вышел на поле в 35 матчах испанской Примеры, забил 30 мячей и сделал 9 ассистов.

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