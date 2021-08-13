Подписной бонус аргентинского форварда Лионеля Месси, который перешел в «ПСЖ», включает выплаты в фанатских токенах французского клуба.

Клуб распространяет собственные криптомонеты. Парижане не раскрыли, какая часть контракта будет выплачена в криптовалюте, но отметили, что она значительна, информирует Reuters

Фан-токены – тип криптовалюты, который позволяет их владельцам участвовать в опросах футбольного клуба, при принятии малозначительных решений. Как и прочие цифровые активы, токен можно продать на бирже. Свои криптомонеты выпустили многие клубы, включая «ПСЖ», «Ювентус» и «Барселону». В этом году криптовалютный проект запускают чемпион АПЛ «Манчестер Сити» и «Милан».

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10 августа Месси подписал с «ПСЖ» двухлетний контракт с возможностью продления на год.

После перехода Месси в «ПСЖ» токен клуба подорожал на 160%.

За день до объявления об уходе из каталонского клуба Месси анонсировал выпуск собственной коллекции невзаимозаменяемых токенов (NFT) The Messiverse, нарисованной художником Bosslogic.

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