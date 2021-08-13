Новичок «ПСЖ» Лионель Месси, скорее всего, пропустит матч со «Страсбуром». Как бы ни ждали болельщики его дебюта в парижской команде, главный тренер команды уверен, что Лео еще нужно дать немного времени для адаптации.
На пресс-конференции Маурисио Почеттино ответил на многочисленные вопросы о дебюте 34-летнего аргентинца.
«Сегодня он провел лишь вторую тренировку после финала Копа Америка. Приоритет в том, чтобы он чувствовал себя лучше и лучше. Только тогда мы посмотрим, готов ли он выходить на поле.
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Мы испытываем такие же чувства, что и болельщики. Его переход дает нам позитивную энергию. Любой тренер хочет, чтобы у него в команде были лучшие футболисты. Здорово иметь обойму с прекрасными игроками. Это поможет нам достичь поставленных целей», – цитирует Почеттино официальный сайт парижан.
- Месси перешел в «ПСЖ» в качестве свободного агента.
- У аргентинца был длительный отпуск и проблемы с продлением контракта в «Барселоне», поэтому он позже остальных приступил к тренировкам.
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