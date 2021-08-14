«Пари Сен-Жермен» заинтересован в приобретении защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Сенегалец нужен парижанам как замена Серхио Рамосу, который восстанавливается после травмы.

Голень левой ноги беспокоит испанца с прошлого сезона. Он лишь недавно возобновил тренировки по индивидуальной программе и сможет выйти на поле не ранее середины сентября. В связи с этим «ПСЖ» готов рассмотреть вариант подписания еще одного звездного футболиста. «Наполи» оценивает 30-летнего Кулибали примерно в 50 млн евро, сообщает Gazzetta dello Sport

В летнее трансферное окно «ПСЖ» подписал уже пять футболистов: Ашрафа Хакими, Серхио Рамоса, Жоржиньо Вейналдума, Джанлуиджи Доннарумму и Лионеля Месси.

Кулибали в прошлом сезоне провел в составе «Наполи» 37 матчей во всех турнирах, забил один мяч, заработал 12 желтых и одну красную карточку.

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