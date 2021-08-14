Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не примет участия в матче второго тура Лиги 1 против «Страсбура».
Аргентинский шестикратный обладатель «Золотого мяча» не попал в заявку на игру. Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино сдержал слово: ранее он говорил, что отложит дебют Месси, так как новичку нужно набрать форму и привыкнуть к обстановке.
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- Из новичков в заявку также не вошли Джанлуиджи Доннарумма и Серхио Рамос. Ашраф Хакими и Жоржиньо Вейналдум имеют шанс выйти на поле – оба уже дебютировали за команду.
- Месси подписал с «ПСЖ» двухлетний контракт с возможностью продления на год.
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