Матч второго тура чемпионата Франции «ПСЖ» – «Страсбур» ждали, потому что в нем мог дебютировать в Лиге 1 Лионель Месси. Но Лео провел мало времени с командой, поэтому не попал даже в заявку и смотрел на игру с трибун.

Что сказал Лионель Месси?

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Зато руководство «Сен-Жермен» использовало площадку первого домашнего матча сезона для презентации новичков. Пятерых свежих футболистов в майках «Мы – Париж» выставили на специальном подиуме перед зрителями. Ашраф Хакими, Жоржиньо Вейналдум, Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рамос и Лионель Месси попозировали фотографам. 49 тысяч фанатов кричали только одно: «Лео Месси, Лео Месси!»

«Это была особенная неделя. Хочу поблагодарить каждого за такой прием. Это невероятно. Очень рад и счастлив жить в этой новой эре. Надеюсь, мы получим удовольствие от этого сезона», – произнес шестикратный обладатель «Золотого мяча» перед французской публикой.

Как «Париж» победил «Страсбур»?

Килиан Мбаппе, «Пари Сен-Жермен» – «Страсбур» Фото: Getty Images

«ПСЖ» как будто справлялся и без аргентинца. В основе на матч со «Страсбуром» вышли два приобретения – Хакими и Вейналдум, но в стартовом натиске участвовали вовсе не они. На третьей минуте с паса Диалло забил Икарди, затем Мбаппе вынудил форварда гостей забить в свои ворота, а через минуту отдал точный пас Дракслеру на пустые. 3:0 к 27-й минуте.

Но после перерыва «Страсбур» последовательно забил два мяча, сократил отставание до минимума и откусывал территорию у фаворита. «Париж» вроде бы все контролировал, но окончательно выдохнул только с глупым удалением защитника Джику и голом Сарабии (снова с ассиста Мбаппе). 4:2 на табло к финальному свистку и шесть очков в двух матчах Лиги 1.

Как проявили себя новички «ПСЖ»?

Жоржиньо Вейналдум («Пари Сен-Жермен»), Жан-Эде Аолу («Страсбур») Фото: Getty Images

Пока Месси на трибунах хихикал с Неймаром, на поле отдувались остальные игроки «Сен-Жермен». Жоржиньо Вейналдум провел на газоне почти всю игру (87 минут), действовал в тройке полузащиты с Андером Эррерой и 20-летним Эриком Эбимбе и особо не участвовал в создании моментов. Он коснулся мяча лишь 37 раз (сравните с 77 у Эбимбе и 111 у Эрреры), ни разу не пробил по воротам и совершил только один отбор.

Ашраф Хакими опасно пробил низом в первом тайме, но дальше только бестолково бегал в атаку и часто забивал на возвращение в оборону. Повезло, что в матче с 15-й командой Лиги 1 прошлого сезона марокканца никто за это не наказывал.

Когда на поле появятся Месси, Рамос и Доннарумма?

Лионель Месси, «Пари Сен-Жермен» Фото: Getty Images

Источники L’Equipe сообщили , что появление Лионеля Месси стоит ждать не раньше конца августа. Вероятно, он выйдет на газон в футболке «ПСЖ» лишь в четвертом туре Лиги 1 – отмечайте в календаре 29 августа и гостевой матч с «Реймсом». Дальше клубы отправятся на паузу для игр сборных, и самого Лео ждут встречи южноамериканской квалификации на ЧМ-2022 против Венесуэлы и Боливии.

Пока Месси только набирает форму. Он признавался, что не тренировался целый месяц после победы на Кубке Америки, а в пятницу, 13 августа, провел только второе занятие с финального матча против Бразилии. «Представляю, что меня ждет индивидуальная подготовка и тяжелые тренировки. Вернусь на поле только тогда, когда буду готов», – заявил аргентинец на пресс-конференции в Париже.

У Серхио Рамоса мышечная травма ноги – из-за нее он пропустил Суперкубок Франции с «Лиллем» и первый тур Лиги 1 с «Труа». Le Parisien передает , что Рамос восстановится после паузы сборных и появится в составе в домашнем матче против «Клермона» 12 сентября.

Серхио Рамос, «Пари Сен-Жермен» Фото: Twitter

Лучший футболист Евро-2020 Джанлуиджи Доннарумма пока не попадает в заявку «Пари Сен-Жермен». Сейчас даже неизвестно, что с ним. 5 августа сайт «ПСЖ» сообщил , что голкипер сборной Италии прибыл на базу французского клуба и познакомился с новыми партнерами по команде. Но Джиджи не было в заявке ни в первом туре Лиги 1 с «Труа» (Кейлора Наваса страховал Серхио Рико), ни во втором.

«Мне нужно честное соперничество между двумя вратарями, – говорил в конце июля Маурисио Почеттино. – Мы постараемся выбирать честно, будем определять, кто лучше и находится в лучшей форме. Но игрокам придется принять наше решение» (цитата по RMC Sport ). Пока на четыре мяча в ворота «Страсбура» хватает Наваса в раме с гением Мбаппе в атаке. Но для более серьезных соперников уже понадобятся Лионель Месси и Серхио Рамос. Они втроем с Джанлуиджи Доннаруммой уже на подходе к «Парижу».

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