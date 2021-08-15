10 августа Лионель Месси заключил с французским «ПСЖ» двухлетний контракт, включающий опцию продления еще на один сезон. Это произошло спустя пять дней после того, как «Барселона» объявила, что не будет продлевать договор по причине финансовых и структурных препятствий, прописанных в регламенте испанской лиги. Рассмотрим хронологию событий после подписания.

«Подписать Лео было не очень сложно. С обеих сторон было большое желание сделать так, чтобы переход осуществился. И это произошло. Лео хотел перейти в «ПСЖ», а «ПСЖ» хотел подписать Лео. Думаю, это самый важный и самый быстрый трансфер в истории. Все прошло так быстро, потому что были и намерения, и желание. Трансфер Лео – это фантастика для нашего клуба. Мы очень гордимся и радуемся этому», – прокомментировал событие президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.

В этот день, 10 августа, Лионель прибыл в Париж и был восторженно встречен в аэропорту. Сообщалось, что пришло более 48 тысяч человек. Месси специально надел футболку «Это Париж» для приветствия.

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12 августа нападающий приступил к тренировкам в составе новой команды. Месси работал с группой игроков, недавно вернувшихся из отпуска. Для Лео самого тренировка была первой после значительного перерыва, поэтому уже тогда дебют 14 августа был под большим вопросом. Зато в команде тепло приняли звездного новичка.

«Моя мечта – еще раз выиграть Лигу чемпионов. Я пришел в практически идеальную команду, в которой собраны лучшие футболисты мира. Я перешел в команду, которая практически готова. Даже без трансферов, которые случились этим летом, «ПСЖ» был близок к победе в Лиге чемпионов в последние годы», – поделился Месси своими намерениями в новом клубе.

13 августа. Пока Лео обживался на новом месте, инсайдеры бомбили тревожными новостями о «Барселоне». В среду стало известно, что каталонцы должны все равно выплатить Месси бонус за лояльность, который составляет 39 миллионов евро. А в пятницу оказалось, что аргентинцу торчат еще 52 млн евро невыплаченной зарплаты.

14 августа ПСЖ» обнародовал заявку на матч 2-го тура Лиги 1 со «Страсбуром». К горю болельщиков, фамилии Лео в ней не оказалось. Аргентинец вместе с Неймаром, Маркиньосом, Леандро Паредесом, Марко Верратти, Джанлуиджи Доннаруммой, Серхио Рамосом и Анхелем Ди Марией был указан в списке футболистов, которые продолжат тренироваться с целью набора формы.

Но руководство клуба использовало площадку первого домашнего матча сезона для презентации новичков. Ашраф Хакими, Жоржиньо Вейналдум, Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рамос и Лионель Месси позировали фотографам в майках «Мы – Париж» под громкие крики фанатов: «Лео Месси, Лео Месси!»

«Это была очень необычная неделя. Я очень благодарен всем за прием. Это просто невероятно. Чувствую радость, восторг от перехода на новый этап. Надеюсь, мы сможем получить от этого сезона удовольствие», – подвел итог Месси.

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