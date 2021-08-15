Экс-тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал уход Лионеля Месси из «Барселоны» в «ПСЖ».
«Из-за кризиса ликвидности, вызванного коронавирусом, самые богатые и безопасные клубы сейчас принадлежат арабам и русским. Месси выбрал «ПСЖ»: Париж – новая Мекка. К счастью, благоразумный футбол еще существует: это «Бавария» и немецкие клубы в целом», – сказал Капелло La Gazzetta dello Sport.
- Месси покинул «Барселону», поскольку клуб не мог зарегистрировать его новый контракт из-за финансовых правил Ла Лиги.
- 10 августа Лео подписал контракт с «ПСЖ», у которого владельцы из Катара.
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