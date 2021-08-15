Игрок «Бордо» Самуэль Калу потерял сознание на поле во время матча второго тура чемпионата Франции с «Марселем».
В одном из эпизодов встречи полузащитник «Марселя» Димитри Пайет собирался исполнить штрафной удар, но внезапно на газон рухнул форвард жирондинцев Самуэль Калу. На поле молниеносно появились врачи, а игроки обступили нападающего, чтобы загородить его от камер.
Футболист практически сразу очнулся и изъявил желание продолжить встречу, однако тренерский штаб решил все же перестраховаться и произвел замену.
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- Врачи и тренеры очень внимательно относятся к таким случаям, особенно после остановки сердца Кристиана Эриксена на Евро-2020.
- В данный момент «Бордо» занимает 16-ю строчку в Лиге 1.
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