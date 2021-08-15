Игрок «Бордо» Самуэль Калу потерял сознание на поле во время матча второго тура чемпионата Франции с «Марселем».
В одном из эпизодов встречи полузащитник «Марселя» Димитри Пайет собирался исполнить штрафной удар, но внезапно на газон рухнул форвард жирондинцев Самуэль Калу. На поле молниеносно появились врачи, а игроки обступили нападающего, чтобы загородить его от камер.
Футболист практически сразу очнулся и изъявил желание продолжить встречу, однако тренерский штаб решил все же перестраховаться и произвел замену.
Чемпионат Франции
Похитители потребовали 15 млн в нигерийской валюте у игрока «Бордо» за освобождение его мамы
04/03/2019 В 20:08
  • Врачи и тренеры очень внимательно относятся к таким случаям, особенно после остановки сердца Кристиана Эриксена на Евро-2020.
  • В данный момент «Бордо» занимает 16-ю строчку в Лиге 1.
Кристиан Эриксен: диагноз, кардиостимулятор, прогнозы. Кардиолог объясняет, что было с датчанином
Следи за новостями спорта в вайбере
Чемпионат Франции
Даже лужа в Бирюлево менее грязная, чем этот мерзкий фол Калу
05/02/2019 В 20:30
Чемпионат Франции
«ПСЖ» навредит не только вес Неймара. Новая «Точка xG»
07/08/2021 В 11:22