Переход Лео Месси в «ПСЖ» – не только слезы счастья, горя и ностальгии: это совершенно безумные цифры. За два сезона в «Париже» Лионель заработает 120 миллионов евро. «ПСЖ» заплатил аргентинцу 40 мультов подъемных, а за каждый год контракта Лео срубит еще 41 млн – с учетом налогов его гонорар обойдется «Сен-Жермен» примерно в 71 млн. И это не считая бонусов – за Лигу чемпионов, «Золотой мяч» и чемпионат Франции. Но «Париж» не просто так сделал из легенды «Барсы» самого высокооплачиваемого игрока Лиги 1 всех времен.

Согласно исследованию компании Diagonal Inversiones , с 2017-го по 2020-й Лионель даже со своей гигантской зарплатой принес «Барселоне» прибыль в 235 млн евро. Так что «ПСЖ» наверняка заработает на Месси больше, чем потратит на него. Но главная нажива боссов парижан кроется в другой плоскости – Месси нужен владельцам для самой дорогой рекламной кампании государства в истории.

Николя Саркози и Нассер Аль-Хелаифи Фото: Getty Images

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В конце нулевых «ПСЖ» тонул в кредитах и был никому не нужен. Football Leaks писал, что шейхи подобрали «Париж» в довесок к чемпионату мира – якобы покупка команды была условием Николя Саркози и Мишеля Платини в обмен на победу заявки Катара. Богачи в арафатках за 10 лет прокачали ничтожный клуб-должник и превратили его в позолоченную восточную сладость.

Но зачем Катару тратить столько денег на никому не нужный парижский клуб и чемпионат мира, для проведения которого страна не подходит по климатическим условиям? Ответ кроется в геополитике. Катар – один из главных мировых инвесторов во все подряд. Государство с Персидского залива инвестирует нефтедоллары в экономики Великобритании, США, Германии и даже России (владеет 13% «Роснефти»).

Кроме того, Доха через прогосударственные компании мощно вкладывается в люксовые бренды: например, 1,25 млрд долларов шейхи вложили в Tiffany & Co., купили итальянский Valentino Fashion Group SpA за 700 млн евро, прибрали к рукам Miramax – компанию самого влиятельного (в прошлом) голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Владение люксовыми брендами нужно в том числе для связи с Катаром – имидж страны от этого только улучшается. Проведение чемпионата мира и создание из слабой команды топовой – тоже часть этой стратегии по формированию глобального государства-бренда.

Презентация дримтим «ПСЖ»: Ашраф Хакими, Джини Вейналдум, Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рамос, Лионель Месси Фото: Getty Images

Трансфер Месси – предпоследнее звено в цепочке грандиозной рекламной кампании. За одно лето «ПСЖ» взял Лео, Рамоса, Доннарумму и Вейналдума, чтобы в год чемпионата мира выиграть, наконец, Лигу чемпионов.

Ради этого боссы клуба отказались от Суперлиги Флорентино Переса, прикрылись коронавирусом (недоигранный чемпионат и уход вещателя с контрактом на миллиард евро) и получили благословение от УЕФА: «ПСЖ» за три года потерял 120 миллионов евро, но футбольные чиновники все равно разрешили парижанам раздуть зарплатную ведомость до 230 миллионов евро в год за одно лето.

Лео Месси на «Парк-де-Пренс» на презентации новичков «ПСЖ» Фото: Getty Images

Так что Месси и его новые одноклубники могут сколько угодно рассказывать об амбициях, но правда такова: Лео в первую очередь выбрал деньги и роль рекламного лица государства, где на стройке чемпионата мира умерли 6,5 тысяч человек . Уже следом для аргентинца идет футбол. Амбиции Месси преследовал, когда согласился на двукратное сокращение зарплаты в «Барсе», либо если бы перешел в АПЛ. Но аргентинец выбрал кэш и Лигу 1, которая еще слабее чемпионата Испании. Переход Месси в «ПСЖ» – идеальный пример того, как за 20 лет футбол прошел путь от спорта номер один до шоубизнеса, а теперь превратился в инструмент геополитики.

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