Может ли быть такое, что игрок «Реала» окажется в «Барселоне» и наоборот? Проще простого, что подтверждают Луиш Фигу, Роналдо и даже бывший тренер каталонцев Луис Энрике. Хоть тот же Фигу и был некоторое время капитаном «Барсы», а часть фанатов «Мадрида» считали его чужим, португалец отыграл за «бланкос» также мощно, как и за «блауграну». Другое дело – Рамос и Месси. Серхио никогда бы не переехал в испанскую провинцию, а Лео – в столицу. К счастью, есть «ПСЖ», где летом 2021 года бывшие капитаны «Мадрида» и «Барсы» стали напарниками.

Рамос уничтожал Месси на поле

Первый серьезный конфликт футболистов произошел в 2010 году. «Реал» проигрывал «Барсе» со счетом 0:5, и Рамос жутко вспылил. Месси готовился положить шестой мяч, когда защитник мадридцев влупил Лео сзади по ногам. Как итог: красная карточка в конце матча. Ничего личного, просто у Рамоса сдали нервы: врезав Месси, деф толкнул еще и Карлеса Пуйоля, а потом обматерил всех, кто вмешался в разборку.

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Спустя семь лет Рамос тряхнул стариной и снова заработал красную карточку на Месси. 2017-й выдался самым результативным на зарубы между будущими одноклубниками, ведь еще через четыре месяца лидер «Мадрида» настолько выбесил десятку «Барселоны», что тот назвал Рамоса «сукиным сыном». Лео хотел быстро разыграть штрафной, но Серхио сперва протянул сопернику мяч, а затем перекинул его над головой аргентинца. За издевку испанец не получил даже и горчичника.

Фол Серхио Рамоса на Лео Месси Фото: Getty Images

В 2019 году Рамос оказался в шаге от третьего удаления на Месси. В борьбе за мяч испанец врезал сопернику по лицу. Лео упал, а на его губах появилась кровь. В этот момент фотографы сделали самую популярную совместную фотографию Рамоса и Месси, на которой футболисты проверяют, чей лоб крепче. Разнимать не пришлось: уроженец Севильи отпустил ситуацию, а арбитр Ундиано Мальенко не увидел оснований для красной. Испанские таблоиды тут же принялись обмусоливать эпизод.

После матча Рамос доказывал, что все вышло случайно. Высказался даже Жерар Пике: «Мне нравится играть на «Сантьяго Бернабеу», тут сложно брать очки. А что касается стычки Рамоса и Месси, то Серхио проявил агрессию». Мадридиста же говорил про машинальные действия и про симуляцию Лео: «После столкновения он поступил некрасиво». Большинством голосов независимых экспертов AS, бывших судей и болельщиков с форумов было решено, что обладатель почти 50 татуировок остался на поле лишь по ошибке рефери.

Рамос восхищался Месси вне поля

Говорят, когда футболисты делают выбор в голосовании за «Золотой мяч», галочка напротив Месси или Роналду определяется командными пристрастиями: игроки «Реала» поддерживают Криша, каталонцы – Лео. Рамос – один из немногих друзей Криштиану, который признавал заслуги вечного антагониста португальца. Например, когда в 2018-м «ЗМ» забрал Лука Модрич, Серхио проявил уважение и к аргентинцу: «В этот раз Роналду, Месси и Модрич примерно на одном уровне игры. Вручите приз каждому!»

Лео Месси и Серхио Рамос Фото: Getty Images

В том же году Рамос сделал лучший комплимент для Лео, который только можно представить: «Я уважаю Диего Марадону – это один из величайших футболистов в истории спорта. При этом он сам понимает, что отстает от Месси на несколько световых лет». Если 2017-й был годом постоянных замесов и скандалов между будущими корешами, то спустя 12 месяцев Серхио постоянно хвалил звезду «Барсы»: «Сборная Аргентины слаба без Месси. Он уникальный игрок».

Уже в начале 2021 года Рамос будто знал, что вскоре окажется с Месси в одном клубе. Весной Серхио подметил, что в его команде мечты всегда найдется место для Лео. Также на одной из радиостанций Мадрида легенда «Реала» сделал два важных заявления. Во-первых, Рамос убедил, что никогда не станет игроком «Барселоны», даже за 70 миллионов евро за сезон. Во-вторых, Серхио изъявил желание принять у себя дома Лео, если тот вдруг совершит трансфер на «Сантьяго Бернабеу».

Фотографии с первых тренировок парижан говорят только о том, что у Рамоса и Месси все прекрасно. Даже на представлении новичков Рамос и Месси встали друг с другом в обнимку, хотя могли бы предпочесть компанию Доннаруммы, Вейналдума или Хакими.

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