Сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил обложку 1517-го номера. Она посвящена политическому кризису в Афганистане. На лицевой стороне журнала изображены три человека в синих паранджах с фамилией «Месси» и №30 на спинах. В руках двух из них чемоданы с оружием.

«Талибан: еще хуже, чем мы думали», – гласит обложка (движение «Талибан» признано в России террористическим, деятельность на территории страны запрещена). Авторы и художники сделали отсылку к переходу шестикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен». На это указывает 30-й номер над фамилией Месси на передней части журнала – Лео взял его после подписания контракта с «ПСЖ».

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Владельцы «Парижа» – фонд Qatar Sports Investments, аффилированный с властями Катара. Шейхов из этой арабской страны обвиняют в спонсировании терроризма и финансовой поддержке руководителей движения «Талибан» (признанного террористическим и запрещенного на территории России).

Лионель Месси перешел в «Пари Сен-Жермен» 10 августа 2021-го после 17 лет, проведенных в «Барселоне».

Charlie Hebdo неоднократно попадал в международные скандалы из-за карикатур на пророка Мохаммеда. В 2015 году редакцию журнала расстреляли два вооруженных исламиста. Они убили 12 человек и ранили еще 11.

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