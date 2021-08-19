В 2019 году французские медиа заработали тонны бесплатного трафика всего одной новостью: журналисты утверждали, что Ди Мария и Паредес не общаются с Икарди, потому что не хотят задеть чувства Месси. Тогда считалось, что Лионель дичайше презирает Маурито и даже блокирует его вызовы в сборную – например, на ЧМ-2018. Логично, что тесные отношения с Икарди могли повлиять на дружбу Анхеля и Леандро с самым влиятельным аргентинским футболистом.

Два года назад инсайды о холодной войне в «ПСЖ» не подтвердились, но сейчас, после переезда Месси в Париж, возникает логичная дилемма: как они уживутся с Икарди и сможет ли Мауро дальше гонять за «Париж»? Ответ на этот вопрос состоит из двух частей – футбольной и нефутбольной.

Лионель Месси и Мауро Икарди Фото: Getty Images

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Как Месси познакомился с Икарди и что у них сейчас?

Мауро перешел в академию «Барселоны» в 15 лет, причем именно Лео отправлял ему вдохновляющую SMS: Месси явно хотел, чтобы форвард принял предложение каталонской кантеры. Лионель был так заботлив, потому что они с Икарди из одного города – аргентинского Росарио.

Чуть позже ребята пересеклись на тренировке. «Я уже уходил с поля, но подошел к Лео и сказал. «Помнишь того парня, которому ты отправил свое фото? Это я». Позже мы часто виделись в Барселоне. Иногда мы с ним ужинали вместе, однажды он даже пригласил меня к себе в гости, но я не смог пойти. Сейчас мы несколько отдалились», – признавался Икарди в 2013 году. Со временем дистанция между ними стала еще солиднее: Месси посчитал, что Мауро повел себя как подлец, когда увел Ванду Нару у Макси Лопеса.

У этого конфликта не случилось кульминации, если не считать, что Икарди пропустил ЧМ в России. Тем более, выбор Сампаоли можно было объяснить сильными конкурентами Мауро – среди них были Агуэро, Игуаин и Дибала. Позже Икарди все же вызывали в сборную, но к 28 годам у него всего один мяч за Аргентину, да и тот в товарищеской игре.

Летом 2021-го у Икарди и Месси начался новый виток отношений. На первую тренировку в «ПСЖ» Лео приехал раньше других, а потом по очереди обнял каждого партнера – в том числе Маурито. Затем дипломатичный Лионель подписался на одноклубников в инстаграме – там Икарди тоже не обделили.

Создается полное впечатление, что реальный конфликт в прошлом. Лео смирился, что Ванда выбрала не Лопеса, Макси тоже забил на экс-жену, а Икарди хватает ума не обострять и не быковать. Поэтому разговоры о террариуме в раздевалке «ПСЖ» пока что абсолютно неуместны.

Икарди все равно может уйти. Почему и куда?

Все просто: для Мауро сейчас нет места на поле. Очевидно, что основная тройка нападения – Месси, Мбаппе и Неймар, а Икарди в лучшем случае – первый запасной. К тому же за два сезона в «Париже» он ни разу не пробил отметку в 2000 минут: отчасти из-за травм, отчасти – из-за жесткой конкуренции даже без Месси. Сейчас подвигом стала бы даже тысяча минут в Лиге 1 – все слишком сложно.

Месси, Икарди и Мбаппе на тренировке «ПСЖ» Фото: Getty Images

Чаще всего в качестве нового клуба Маурито называют «Ювентус». Во-первых, там проще пробиться в старт. Во-вторых, туринцы интересовались Икарди еще весной – форвард был не против. В-третьих, клубы готовы рассмотреть аренду. И в-четвертых, еще жив безумный сценарий, при котором «Юве» согласится обменять Криштиану на Икарди с доплатой от «ПСЖ».

Поэтому если Мауро все же покинет Париж, то сделает это не из-за Месси. Икарди явно хочет играть, а не только выходить на тренировки с божеством, которое соизволило его простить.

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