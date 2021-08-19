Новичок «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма объяснил причину ухода из «Милана». Летом 2021 года у итальянского голкипера и воспитанника «Милана» истек контракт с «россонери», стороны не договорились об условиях нового соглашения.

«Я провел в «Милане» восемь лет, это был мой дом, я пережил там множество прекрасных моментов. «Милан» по-прежнему волнует меня сегодня, я очень уважаю болельщиков и людей, которые там работают. Но жизнь состоит из выбора – у нас с клубом разные амбиции. Но я всегда буду фанатом «Милана».

Эти восемь лет не забыты, но мне были нужны перемены, чтобы расти, совершенствоваться, стать лучше и сильнее. Я почувствовал потребность в новом вызове, новых реалиях. Когда я уехал из «Милана» в расположение сборной Италии, то не имел контактов с другими командами, клянусь. Но я был уверен, что в случае хорошего выступления на Евро предложения появятся», – сказал Доннарумма в интервью Corriere dello Sport

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На момент подписания контракта итальянец стал восьмым вратарем в составе «ПСЖ».

Вероятнее всего, в наступающем сезоне Доннарумма станет дублером Кейлора Наваса.

На чемпионате Европы-2020 Доннарумму признали лучшим игроком турнира.

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