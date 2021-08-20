Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не попал в заявку французского клуба на матч 3-го тура Лиги 1 против «Бреста».

На официальном сайте парижан Лео указан в списке игроков, которые тренируются для набора формы отдельно от общей группы. Также в нем значатся Неймар, Леандро Паредес, Пабло Сарабия и Лэйвен Курзава. Теперь дебютировать за «ПСЖ» в официальном матче 34-летний аргентинец может лишь 29 августа – в гостевой игре 4-го тура Лиги 1 против «Реймса».

Не попал в заявку на игру с «Брестом» и другой звездный новичок «Парижа» – Серхио Рамос. Сообщается, что испанский защитник продолжает восстановление после травмы и его возвращение в общую группу запланировано после сентябрьского перерыва на матчи сборных.

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Лионель Месси перешел в «ПСЖ» в качестве свободного агента – он подписал контракт с французским клубом 10 августа.

У аргентинца был длительный отпуск и проблемы с продлением контракта в «Барселоне», поэтому он позже остальных приступил к тренировкам.

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