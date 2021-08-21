Глава отдела мерчендайзинга «Пари Сен-Жермен» Фабьен Аллегре опроверг информацию о 800 тысячах проданных футболок новичка «ПСЖ» Лионеля Месси. Он сообщил, что медиа попались на запись в юмористическом твиттере от 2014 года.

«Было бы просто безумием говорить о таких цифрах. Да, тренд продаж просто феноменален, это лучший запуск маек в истории клуба, но мы еще очень далеки от миллиона проданных футболок.

Сделка по Месси произошла очень быстро, к ней невозможно было подготовиться. Так что да, мы остаемся гибкими, но должны учитывать объемы производства наших технических партнеров. Вне зависимости от того, сотрудничаем мы с Nike, adidas или Puma, у всех корпораций одинаковый подход к выпуску и количеству футболок на рынке. Мы не волшебники.

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На данный момент в магазине «ПСЖ» доступны только два комплекта формы – домашняя и гостевая. В начале сентября представим третий комплект, в конце января – четвертый. За последние два сезона со всеми четырьмя вариантами экипировки мы вышли на показатели в один миллион проданных футболок», – сказал Аллегре в интервью L’Equipe

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси перешел в «Пари Сен-Жермен» после 17 лет в «Барселоне».

В «ПСЖ» Месси будет выступать под 30-м номером, под которым начинал карьеру в «Барсе». Его привычная десятка на спине в «Париже» занята форвардом сборной Бразилии Неймаром.

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