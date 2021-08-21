Полузащитник сборной России Александр Головин получил прямую красную карточку в матче за «Монако».

В домашней встрече третьего тура чемпионата Франции против «Ланса» Головин вышел на поле в стартовом составе и грубо сфолил на нападающем гостей Симоне Банза. 25-летний русский футболист схватил прямое удаление на 86-й минуте и досрочно отправился в раздевалку.

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Таким образом, команды заканчивали игру 10х10. На 61-й минуте полузащитник «Ланса» Шейк Дукуре тоже получил прямую красную и оставил партнеров в меньшинстве. «Монако» уступил со счетом 0:2, мячи забили Игнатиус Ганаго (51-я минута) и тот самый Банза (94-я), на котором нарушил правила Головин.

Александр точно пропустит матч четвертого тура Лиги 1 против «Труа» 29 августа из-за дисквалификации.

Поражение от «Ланса» стало для «Монако» вторым в трех матчах французского чемпионата. На старте Лиги 1 монегаски с одной ничьей и тремя очками опустились на 17-е место турнирной таблицы.

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