Форвард французского «ПСЖ» Лионель Месси может продолжить карьеру в американской MLS.
По данным Mirror, переговоры с аргентинцем провел один из владельцев клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм. Именитый англичанин хочет собрать в своей команде футбольных звезд, и Месси является одной из главных его целей. Сейчас за «Интер Майами» выступают пять аргентинцев, в том числе Гонсало Игуаин. А у Лионеля Месси имеется и жилье в Майами. Также Бекхэм планирует в будущем пригласить в клуб нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
- Переход Месси в «Интер Майами» может состояться в 2023 году, когда у него закончится контракт с «ПСЖ», подписанный 10 августа сроком на два года с опцией продления еще на один.
- Месси пропустил стартовые матчи «ПСЖ» в новом сезоне.
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