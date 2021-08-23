Матч «Ницца» – «Марсель» в третьем туре Лиги 1 закончился скандалом и не был доигран.

На 75-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев полузащитник «Олимпика» Димитри Пайет готовился подавать угловой – за его спиной находилась трибуна с фанатами «Ниццы», откуда в игрока прилетела бутылка воды. Вспыливший Пайет схватил бутылку и метнул обратно на трибуну.

Тут же к углу поля прибежали другие игроки «Марселя», чтобы заступиться за партнера – они активно жестикулировали и выкрикивали неприятные ругательства. Фанаты «Ниццы» не сдержались и прорвались на поле – в результате вспыхнула массовая драка. В потасовку включились и футболисты «Ниццы»: часть из них пыталась утихомирить фанатов, часть – тоже накинулась на игроков «Марселя».

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Одним из самых активных участников драки был главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли. Разгоряченный тренер бросился защищать своих игроков – чтобы ситуация не закончилась плохо, аргентинца сдерживали члены его же команды.

Инцидент привел к остановке матча. Около часа команды находились в подтрибунном помещении, после чего арбитр матча Бенуа Бастьен предпринял попытку возобновить игру. Судейская бригада и футболисты «Ниццы» вернулись на поле, но их соперники из «Марселя» отказались от продолжения встречи. Часть футболистов «Олимпика» серьезно пострадала в ходе потасовки: у Луана Переса Петрони и Маттео Гендузи оказались расцарапаны шеи – во время драки их пытались душить.

Неслабо досталось и парню, с которого все началось: на спине Димитри Пайета красовался большущий синяк – полузащитника мощно ударили по спине. Президент «Марселя» заявил, что команда решила не возвращаться в игру, потому что безопасность футболистов не была гарантирована. И его слова звучали максимально логично.

Однако по правилам Лиги 1 отказ одной из сторон от выхода на поле карается техническим поражением: Бенуа Бастьен досрочно дал финальный свисток и зафиксировал победу «Ниццы» в дерби. «Марсель» не принял это решение и готовится подавать апелляцию. Кажется, эта история закончится еще не скоро.

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