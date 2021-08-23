Полиция задержала трех несовершеннолетних в ходе массовой драки во время матча «Ницца» – «Марсель» в третьем туре Лиги 1.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на французский телеканал BFM TV и AFP, протоколы в отношении подростков были составлены на месте, после чего задержанных в тот же вечер отправили домой к родителям. Также уточняется, что прокуратура Ниццы начала расследование по факту происшествия на стадионе «Альянц Ривьера».

Игра между «Ниццей» и «Марселем» была прервана на 75-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев из-за потасовки между фанатами и футболистами.

«Олимпик» отказался продолжать матч, посчитав, что безопасность футболистов не была гарантирована. Но по правилам Лиги 1 «Марсель» наказали техническим поражением.

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