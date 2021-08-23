Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал конкуренцию с Кейлором Навасом за место в основном составе французского клуба.

«ПСЖ» связался со мной и хотел подписать меня, а я хотел перейти в «ПСЖ». Конкуренция меня не пугает. Кейлор Навас – исключительный вратарь, но я здесь для того, чтобы играть. Конкуренция хороша для нас обоих, она позволит мне расти.

В топ-клубах всегда есть конкуренция за место в составе, так что с этим не возникнет проблем. Кейлор – прекрасный человек, мы с ним подружились. Я хочу стать одним из лучших вратарей в мире. Для этого нужно чем-то жертвовать, работать и оставаться скромным – это самое главное», – приводит слова Доннаруммы GFFN

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На момент подписания контракта итальянец стал восьмым вратарем в составе «ПСЖ».

С начала сезона «Париж» провел 4 официальных матча – во всех основным вратарем был Кейлор Навас.

На чемпионате Европы-2020 Доннарумму признали лучшим игроком турнира.

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