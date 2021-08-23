Стало известно, когда состоится исторический дебют нападающего Лионеля Месси за «Пари Сен-Жермен».

Самое ожидаемое событие года сотсоится 29 августа, когда «ПСЖ» сыграет на выезде против «Реймса», пишет L’Equipe в твиттере. Уже в понедельник 23 августа Лионель присоединится к команде после небольшого отъезда в Испанию к семье.

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Месси перешел из «Барселоны» в «ПСЖ», подписав 10 августа контракт сроком на два года с опцией продления еще на один.

Форвард провел за каталонцев всю карьеру. В прошедшем сезоне он вышел на поле в 35 матчах испанской Примеры, забив 30 мячей.

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