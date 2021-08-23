«ПСЖ» близок к тому, чтобы сдаться и рассмотреть вариант с продажей Килиана Мбаппе в оставшиеся дни трансферного рынка.

Француз, четко намеренный уйти в «Реал», отверг очередное предложение парижан о новом контракте на 5+1 год со значительным увеличением оклада. Хотя прежде руководство экс-чемпионов Франции исключало продажу Килиана, теперь они всерьез обеспокоились риском потерять Мбаппе без денежной выручки и готовы рассмотреть предложения других клубов.

Есть интересная деталь. Как пишет RMC Sport , «ПСЖ» до сих пор получил ровно одно предложение по Мбаппе, но не от «Реала». На связь с парижанами вышел неназванный клуб английской Премьер-лиги.

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Покупка Мбаппе в 2017 году обошлась «ПСЖ» по разным данным в 140-180 млн евро.

Этим летом «ПСЖ» заполучил Лионеля Месси, однако даже возможность сыграть с великим аргентинцем не остудила Килиана.

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