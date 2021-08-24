Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе порассуждал о вопросах своей популярности, эгоцентризме и отношениях с одноклубниками.

«Считаю ли я себя звездой? Думаю, да. Если лицо человека встречается по всему городу и по всему миру, это так. Быть звездой – статусно, но это не делает меня лучше других.

В футболе высокого уровня никто не сделает тебе скидку и не скажет, что ты способен на что-то. Ты сам должен решить, кто ты есть на самом деле. Эго и любовь к себе – это не прихоть звезд, а еще и воля к самосовершенствованию. Чтобы проявить себя наилучшим образом, необходимо говорить себе «я лучший».

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Футбольный клуб не должен быть группой друзей. Как и пекарю не надо дружить с другими пекарями. Не нужно ужинать с партнерами по команде каждый вечер, чтобы вместе побеждать», – сказал Мбаппе в интервью Esquire

Покупка Мбаппе в 2017 году обошлась «ПСЖ» по разным данным в 140-180 млн евро.

Этим летом «Париж» заполучил Лионеля Месси, однако даже возможность сыграть с великим аргентинцем не остудила Килиана: француз просит отпустить его в «Реал».

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