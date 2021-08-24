Опубликовано 24/08/2021 в 19:46 GMT

Брат владельца «ПСЖ» шейх Халифа бин Хамад Аль Тани разместил в твиттере снимок нападающих Лионеля Месси и Криштиану Роналду в футболках парижского клуба.

«Может быть?» – такова подпись под фото.

Чемпионат Италии Роналду хочет уйти в «Манчестер Сити» до конца августа (L'Equipe) 2 ЧАСА НАЗАД

«ПСЖ» считался одним из главных претендентов на Криштиану, однако 24 июля L’Equipe сообщил, что португалец намерен перейти в «Манчестер Сити».

10 августа «ПСЖ» подписал Лионеля Месси, который не сумел продлить соглашение с «Барселоной» из-за финансового регламента испанской Примеры и проблем каталонского клуба.

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