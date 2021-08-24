Мадридский «Реал» сделал первое официальное предложение о переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
По информации El Chiringuito, «Мадрид» предложил за 22-летнего француза 160 миллионов евро и подал запрос о разрешении на переговоры с его окружением.
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Позже появилась информация, что «ПСЖ» указанная сумма не устроила.
- На старте сезона-2021/22 Мбаппе забил 1 мяч за 3 матча в Лиге 1.
- Француз – чемпион мира 2018 года.
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