«Пари Сен-Жермен» приступил к поискам замены нападающему Килиану Мбаппе, если француз уйдет в летнее трансферное окно.
На выходных руководство парижан провело встречу с агентом Пини Захави. Стороны обсудили возможные трансферы Роберта Левандовского или Кингсли Комана из «Баварии», сообщает GFFN. Информацию подтвердил журналист Симоне Ровера – он отметил, что еще одна встреча состоялась вечером 23 августа.
- Ранее сообщалось, что «Реал» сделал первое официальное предложение о переходе Килиана Мбаппе.
- «Мадрид» предложил за 22-летнего француза 160 миллионов евро и подал запрос о разрешении на переговоры с его окружением.
Чемпионат Франции
«ПСЖ» отказался продать «Реалу» Мбаппе за 160 миллионов евро
Чемпионат Франции
Мбаппе: «Считаю ли я себя звездой? Думаю, да»
Чемпионат Франции
«ПСЖ» готов рассмотреть продажу Мбаппе (RMC Sport)