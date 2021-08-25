Опубликовано 25/08/2021 в 04:15 GMT

«Пари Сен-Жермен» приступил к поискам замены нападающему Килиану Мбаппе, если француз уйдет в летнее трансферное окно.

На выходных руководство парижан провело встречу с агентом Пини Захави. Стороны обсудили возможные трансферы Роберта Левандовского или Кингсли Комана из «Баварии», сообщает GFFN . Информацию подтвердил журналист Симоне Ровера – он отметил, что еще одна встреча состоялась вечером 23 августа.

Ранее сообщалось, что «Реал» сделал первое официальное предложение о переходе Килиана Мбаппе.

«Мадрид» предложил за 22-летнего француза 160 миллионов евро и подал запрос о разрешении на переговоры с его окружением.

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