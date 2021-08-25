Португалия обошла Францию в таблице коэффициентов УЕФА. Это случилось полсе того, как «Бенфика» сыграла вничью с ПСВ в квалификации Лиги чемпионов и вышла в групповой этап, получив бонус в рейтинг.

Теперь Португалия идет на пятом месте в таблице с 44,216 балла. Франция опустилась на шестую строчку с 43,498 балла. Обе страны по-прежнему сохраняют всех шестерых представителей в еврокубках.

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Россия идет на девятом месте в таблице коэффициентов (30.682) – впереди Нидерланды (33.100) и Шотландия (31.200).

Лидирует в рейтинге Англия – 87.926 балла.

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