Брат владельца «ПСЖ» Халифа бин Хамад Аль-Тани обратился к руководству мадридского «Реала» в твиттере. Клубы ведут переговоры о трансфере Килиана Мбаппе – парижане сообщили, что не продадут игрока меньше, чем за 200 млн евро.

«Если вы согласны на указанную цену, свяжитесь с нами... Или будете завершать сезон с гольфистом», – написал Аль-Тани.

Ранее сообщалось, что «Реал» сделал первое официальное предложение о переходе Килиана Мбаппе.

«Мадрид» предложил за 22-летнего француза 160 миллионов евро и подал запрос о разрешении на переговоры с его окружением, но «Париж» отклонил оффер и выдвинул ответные требования.

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